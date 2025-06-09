《日入而息》澳門１１間衛星賭場年底停運，容大科技暗盤飈７６％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀娛等３博企１１間衛星場年底停運，澳門政府要求妥善安置員工

新濠博亞娛樂（００２００）駿龍娛樂場及三間摩卡角子機場將於年底前結束營運

容大科技（０９８８１）暗盤收高７６％，每手賺３８００元

新琪安（０２５７３）暗盤收高逾７２％，每手賺２７４０元

ＭＥＴＡＬＩＧＨＴ（０２６０５）暗盤潛水１５％，每手蝕５７６元

５月美元計出口增４﹒８％進口降３﹒４％，齊遜預期；中國首５月美元計對美出口跌９﹒７％

進口跌７﹒４％；中國５月人民幣計出口增６﹒３％，進口降２﹒１％

內地５月ＣＰＩ跌０﹒１％，ＰＰＩ跌幅擴至３﹒３％；５月ＰＰＩ創２２月新低，統計局：基

數高及能源價降

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日升３８８點收報２４１８１兩個半月高，憧憬中美倫敦貿談

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒４３％逼三千四，兩市成交大增一成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上修首季ＧＤＰ，歐元續部署低位吸納

歐元最新報１﹒１４２７╱２９，日圓最新報１４４﹒０６╱０７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

臥安機器人申請在港上市，去年淨虧損收窄

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滙彩控股（０１１８０）中途停牌，停牌前報０﹒９６元跌近４８％

巨子生物（０２３６７）控股股東擬增持股份，金額不低於２億元

中國光大水務（０１８５７）完成發行７億人民幣中期票據

百應控股（０８５２５）今早停牌，待發內幕消息公告

阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）等ＡＩ工具據報高考期間暫停識圖等功能，以防止作

弊；騰訊今斥資５億元回購９６﹒８萬股

新世界（０００１７）滶晨加推５０伙，入場單位９４５萬元起；新世界滶晨超購逾１２倍，最

快周內首輪價單發售

美聯表示樓市上半年價量背馳，倡設跨境購房通引活水

小鵬Ｇ７周三發布，為首款具Ｌ３級算力ＡＩ汽車

馮興亞卸任廣汽埃安董事長，閤先慶接任

吉利（００１７５）李書福稱全球汽車業嚴重產能過剩，將停建新車廠

比亞迪（０１２１１）高管再回應「車圈恒大」，強調公司財務沒問題

中海油（００８８３）潿洲５－３油田開發項目投產

京東（０９６１８）據報啟動「機票＋酒店＋旅遊」業務，高薪挖行業人才

新濠博亞娛樂（００２００）駿龍娛樂場及三間摩卡角子機場將於年底前結束營運

美的（００３００）北美召回空調產品，對公司利潤影響較小

翠華（０１３１４）旗下副線品牌門店數已達２５家，貢獻年度收入３４％

陳翊庭稱港交所（００３８８）放寬上市條件，提升對內地新興科技企業吸引力

港亞控股（０１７２３）中文簡稱本月１２日起更改為「恆月控股」

寶龍地產（０１２３８）５月合約銷售額跌５０％，首五月跌４９％

新城發展（０１０３０）５月合約銷售跌５２％，首五月則跌５５％

濠暻科技（０２４４０）周四起中文股票簡稱改為「迷策略」

石四藥（０２００５）一款滴眼液獲內地生產註冊批件

大禹金融（０１０７３）附屬斥約７６０萬元購買票據

賽迪顧問（０２１７６）斥資７５０７萬人幣增持賽迪數科至１００％

北方礦業（００４３３）附屬接獲民事判決書

中糧家佳康（０１６１０）５月生豬出欄量按月跌１３﹒８％

越秀交通（０１０５２）大部分項目４月日均車流量及路費收入按月跌

建業地產（００８３２）５月合同銷售額跌２７﹒８％，首五月減少４％

四環醫藥（００４６０）吡洛西利片聯合芳香化酶抑制劑ＮＤＡ獲ＮＭＰＡ受理

宜明昂科（０１５４１）吳諸麗獲委任為首席醫學官，即日起生效

廣南（集團）（０１２０３）簽訂本金４億元循環定期貸款融資

復宏漢霖（０２６９６）︰中證監受理公司Ｈ股全流通備案申請

江山控股（００２９５）首５個月總發電量按年跌３﹒８％

澳博（００８８０）擬收購凱旋門及十六浦兩衛星場物業，另７間年底後停運

融信中國（０３３０１）５月合約銷售額按年下跌１９﹒５％

銀娛等３博企１１間衛星場年底停運，澳門政府要求妥善安置員工

香港寬頻（０１３１０）中移動香港就收購案獲國務院國資委批准

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長三角某地金融監管部門據報嚴禁銀行送實物攬儲

北京表示吸引全球優質品牌設首店，構建時尚北京ＩＰ

分析指中國５月仍通縮，出口轉內銷或致物價有新壓力；「搶出口」逐消退，６月出口增速料降

至１％

深圳市委金融辦表示警惕跨境證券投資風險

首５月汽車出口總值增６﹒６％，煤進口量跌７﹒９％

首５月民企進出口增７％，國有企業進口下降１９％

中國首５月美元計對美出口跌９﹒７％進口跌７﹒４％

５月美元計出口增４﹒８％進口降３﹒４％，齊遜預期

中國５月人民幣計出口增６﹒３％，進口降２﹒１％

統計局表示能源價下跌影響ＣＰＩ，提振消費政策續顯效

５月ＰＰＩ創２２月新低，統計局：基數高及能源價降

內地５月ＣＰＩ跌０﹒１％，ＰＰＩ跌幅擴至３﹒３％

人行１７３８億逆回購利率持平，淨投放１７３８億

中央巡視組正巡視四川，宜賓副市長蘭宏彬投案受查

機構料中國５月新增貸環比增逾兩倍，社融增近１倍

內地要求居家養老機器人需完成不少於兩百戶家庭應用驗證

中企緬甸採礦疑致湄公河重金屬超標，中方表示支持泰緬開展調查

星巴克中國發力非咖啡飲品市場，星冰樂、冰搖茶等降價低至２３元

中辦、國辦表示制定出台商業健康保險創新藥品目錄；支持各地統籌資金渠道，加大保障房供給

；全面取消在就業地參加社會保險戶籍限制

周海兵出任國家發展和改革委員會副主任

老鄉雞與安徽農業大學合作培養店長：絕大部分會聘用

東亞合作系列峰會即將舉行，京：期待同各方聚焦合作

市監總局發布「６．１８」網絡集中促銷合規提示

中影表示引進更多不同國別優質影片，提升市場份額

國安部原副部長高以忱嚴重違紀違法受查

傳合盛硅業謀求轉讓控制權，公司知情人士：謠言

央視表示何立峰會見英國財政大臣，深化經濟財金各領域交流與合作

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒６％，台積電日本德國新廠建設計劃調整

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本或取消外國遊客消費稅免稅政策

日本第一季度經濟萎縮，支持日本央行謹慎立場

歐洲央行行長拉加德：利率處於良好位置

美股接近歷史高點之際，本周迎來最新通脹數據

特朗普釀加州美麗風景線，州長紐森與白宮對抗升級

美日第五輪談判無進展，日本立場不變，無下次談判日程

美媒表示美國所有資產收益幾乎趨同，４０年來首次

高盛預計美元會在一段時間內承壓

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《關稅戰》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德國總理默茨稱推動與美國建立汽車關稅抵銷機制

稅改案於參議院有望過關，共和黨議員不聲援馬斯克

５月中國對美國出口大跌３４﹒４％，逾五年最大降幅

波音恢復向中國交付飛機，被「退貨」廈航客機飛回中國

稀土出口審批有「綠色通道」？外交部表示商務部已回應

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱香港將維持聯繫匯率制度，冀推出更多人民幣產品

陳茂波出席小紅書香港辦公室開幕儀式，稱香港可助其全球業務布局；陳茂波稱上半年盛事吸引

８４萬旅客參與，帶來３３億元消費額

公路及鐵路國際會議本周四在港舉行

報告表示強積金覆蓋投資者基礎具多樣性，資產管理規模逾１﹒３萬億

天文台表示低壓區逐漸發展成熱帶氣旋，周五六離岸高地風力達３號波；最早周二晚至周三初時

發出一號戒備信號

孫玉菡訪問德國招攬創科人才來港

ＭｏｎｅｙＨｅｒｏ夥ＯＳＬ拓展香港數字資產財富產品服務

景樂集團逾３０名員工到勞工處追討遣散費，勞聯料欠款近２００萬；連鎖餐飲景樂集團疑結業

，工會接逾百求助今到勞工處追薪

機管局表示香港快運等約１５間航企明春進駐機場Ｔ２，主打年輕客

涉向紮鐵工索賄逾１﹒６萬，機場擴建項目分判商管工被判囚３個月

路政署表示中九龍繞道工程進入後期階段，料１２月有條件正式通車

野村將關閉中國一家分支機構，縮小財富管理業務

中港據報推動快速支付系統互通，部分服務料很快推出

轉數快跨境匯款北向每日限額傳為１萬港元等值

十大屋苑周末錄１５宗成交創半年新高，按周升２５％

回應一年內增加印度供應商至１０００家，ＳＨＥＩＮ表示報道不實

羅兵咸倡積金易平台可整合數據分析及組合管理工具

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

