期貨新聞

16/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134785張，增1324張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134785張，較前增1324張；若計入其他月份的未平倉合約，總數147962張，增1606張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/01(四)13478513241479621606
14/01(三)133461-2385146356-2095
13/01(二)13584639701484515096
12/01(一)13187686161433559337
09/01(五)123260-797134018-480

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/01(四)47013-89156499-767
14/01(三)479042055572662345
13/01(二)458491040549211188
12/01(一)44809-190853733-1734
09/01(五)467172474554672812

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

