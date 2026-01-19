恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數214959張增8659張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(16日)共為214959張，較前增8659張；若計入其他月份的未平倉合約，總數249028張，增10332張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/01(五)
|214959
|8659
|249028
|10332
|15/01(四)
|206300
|-8943
|238696
|-8553
|14/01(三)
|215243
|8397
|247249
|9097
|13/01(二)
|206846
|593
|238152
|1677
|12/01(一)
|206253
|5965
|236475
|7142
|16/01(五)
|86086
|3967
|111174
|4830
|15/01(四)
|82119
|-355
|106344
|-10
|14/01(三)
|82474
|3874
|106354
|4286
|13/01(二)
|78600
|4502
|102068
|5316
|12/01(一)
|74098
|1524
|96752
|1707
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
