  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

20/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216182張減8073張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216182張，較前減8073張；若計入其他月份的未平倉合約，總數265457張，減7403張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/01(一)216182-8073265457-7403
16/01(五)224255-2388272860-60
15/01(四)226643-1916272920-1270
14/01(三)228559-48052741909416
13/01(二)2333641424526477423248

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/01(一)111654-1648147396-1201
16/01(五)1133025521485972105
15/01(四)11275022521464922993
14/01(三)11049897214349911761
13/01(二)109526-23301317384854

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰20/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４０６７張，減逾二萬張

其他
More

20/01/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２６８２５張，減１１４０２張

19/01/2026 19:11  《再戰明天》德國公布ＰＰＩ，本港公布失業率

19/01/2026 19:07  《日入而息》中國全年GDP增5%達標，日本首相高市早苗宣布提前2月8日大選

19/01/2026 17:33  《外圍焦點》歐元區公布消費者物價指數

19/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６５５３點，跌３５點，低水１１點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區