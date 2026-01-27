  • 會員
27/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數110437張，減9104張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為110437張，較前減9104張；若計入其他月份的未平倉合約，總數171427張，增28448張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/01(一)110437-910417142728448
23/01(五)119541-12042142979-7571
22/01(四)131583-3893150550589
21/01(三)13547625721499613058
20/01(二)13290460791469036528

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/01(一)31073-1783959248-1744
23/01(五)48912-440609921479
22/01(四)4935212859513486
21/01(三)49224-114359027-1173
20/01(二)5036793760200966

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

