恒指期貨現貨月份未平倉合約總數110437張，減9104張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為110437張，較前減9104張；若計入其他月份的未平倉合約，總數171427張，增28448張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/01(一)
|110437
|-9104
|171427
|28448
|23/01(五)
|119541
|-12042
|142979
|-7571
|22/01(四)
|131583
|-3893
|150550
|589
|21/01(三)
|135476
|2572
|149961
|3058
|20/01(二)
|132904
|6079
|146903
|6528
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/01(一)
|31073
|-17839
|59248
|-1744
|23/01(五)
|48912
|-440
|60992
|1479
|22/01(四)
|49352
|128
|59513
|486
|21/01(三)
|49224
|-1143
|59027
|-1173
|20/01(二)
|50367
|937
|60200
|966
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
