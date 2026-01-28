恒指期貨現貨月份未平倉合約總數72084張，減38353張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為72084張，較前減38353張；若計入其他月份的未平倉合約，總數179935張，增8508張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/01(二)
|72084
|-38353
|179935
|8508
|26/01(一)
|110437
|-9104
|171427
|28448
|23/01(五)
|119541
|-12042
|142979
|-7571
|22/01(四)
|131583
|-3893
|150550
|589
|21/01(三)
|135476
|2572
|149961
|3058
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/01(二)
|19883
|-11190
|61720
|2472
|26/01(一)
|31073
|-17839
|59248
|-1744
|23/01(五)
|48912
|-440
|60992
|1479
|22/01(四)
|49352
|128
|59513
|486
|21/01(三)
|49224
|-1143
|59027
|-1173
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票