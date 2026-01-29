恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數77911張減51633張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為77911張，較前減51633張；若計入其他月份的未平倉合約，總數306814張，增10796張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/01(三)
|77911
|-51633
|306814
|10796
|27/01(二)
|129544
|-39461
|296018
|27371
|26/01(一)
|169005
|-19006
|268647
|29005
|23/01(五)
|188011
|-17685
|239642
|-8134
|22/01(四)
|205696
|632
|247776
|3726
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/01(三)
|22686
|-29878
|121745
|-3328
|27/01(二)
|52564
|-6835
|125073
|3200
|26/01(一)
|59399
|-13984
|121873
|13550
|23/01(五)
|73383
|-7454
|108323
|-3860
|22/01(四)
|80837
|-5766
|112183
|-3806
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
