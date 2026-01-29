  • 會員
期貨新聞

29/01/2026 17:20

【夜期時段】2月期指最新報28030點，跌25點，高水62點

　　是日期指結算，2月期指在夜期時段開市報28040點，跌15點，高水72點，最新報28030點，跌25點，高水62點，合約成交341張。
　　2月國指期貨在夜期時段開市報9583點，跌1點，高水30點，最新報9571點，跌13點，高水18點，合約成交710張。
《經濟通通訊社29日專訊》

