【夜期時段】2月期指最新報28030點，跌25點，高水62點

是日期指結算，2月期指在夜期時段開市報28040點，跌15點，高水72點，最新報28030點，跌25點，高水62點，合約成交341張。

2月國指期貨在夜期時段開市報9583點，跌1點，高水30點，最新報9571點，跌13點，高水18點，合約成交710張。

《經濟通通訊社29日專訊》