【夜期時段】即月期指最新報27470點，跌30點，高水83點

即月期指在夜期時段開市報27499點，跌1點，高水112點，最新報27470點，跌30點，高水83點，合約成交474張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9322點，跌29點，高水5點，最新報9336點，跌15點，高水19點，合約成交537張。

《經濟通通訊社30日專訊》