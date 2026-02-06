  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

06/02/2026 16:31

即月期指最後交易價26574跌307點，高水14點

　　即月期指最後交易價26574，跌307點，高水14點，暫成交95896張。即月國指期貨最後交易價9039，跌47點，高水8點，暫成交95534張。另外，即月科指期貨最後交易價5358，跌46點，高水12點，暫成交139958張。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

上一篇新聞︰06/02/2026 16:45  《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布密大消費者信心指數

下一篇新聞︰06/02/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０４﹒２５跌１６…

其他
More

06/02/2026 19:12  《日入而息》快手遭罰近1.2億人幣涉色情低俗內容直播，運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運

06/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６６２８點，升５４點，高水６８點

06/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，成交９６１５４張

06/02/2026 09:15  期指低開４４６點報２６４３５，國指期貨跌１１５點報８９７１

06/02/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７７６﹒２５跌４４…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區