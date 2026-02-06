即月期指最後交易價26574跌307點，高水14點

即月期指最後交易價26574，跌307點，高水14點，暫成交95896張。即月國指期貨最後交易價9039，跌47點，高水8點，暫成交95534張。另外，即月科指期貨最後交易價5358，跌46點，高水12點，暫成交139958張。
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
06/02/2026 16:31
