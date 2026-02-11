  • 會員
期貨新聞

11/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數225139張減2200張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為225139張，較前減2200張；若計入其他月份的未平倉合約，總數288354張，增3083張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/02(二)225139-22002883543083
09/02(一)227339-9203285271-3218
06/02(五)236542-1469288489-1120
05/02(四)238011-29305289609-19130
04/02(三)2673161859630873927426

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/02(二)135921-10701813092500
09/02(一)136991-296017880958
06/02(五)13995171771787517170
05/02(四)132774-9269171581-637
04/02(三)1420431559017221822015

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

