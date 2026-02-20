  • 會員
關稅戰
期貨新聞
期貨新聞

20/02/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26482點，升70點，高水69點

　　即月期指在夜期時段開市報26435點，升23點，高水22點，最新報26482點，升70點，高水69點，合約成交620張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8959點，升9點，低水1點，最新報8970點，升20點，高水10點，合約成交719張。
《經濟通通訊社20日專訊》

