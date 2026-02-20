【夜期時段】即月期指最新報26482點，升70點，高水69點

即月期指在夜期時段開市報26435點，升23點，高水22點，最新報26482點，升70點，高水69點，合約成交620張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8959點，升9點，低水1點，最新報8970點，升20點，高水10點，合約成交719張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
20/02/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報26435點，升23點，高水22點，最新報26482點，升70點，高水69點，合約成交620張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8959點，升9點，低水1點，最新報8970點，升20點，高水10點，合約成交719張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
下一篇新聞︰20/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，成交９４２９８張
20/02/2026 16:45 《外圍焦點》美國公布第四季ＧＤＰ價格指數等數據
20/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，低水１點
20/02/2026 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９６﹒７５升１９…
20/02/2026 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８７﹒０升１０﹒…
20/02/2026 09:15 期指低開６０點報２６７４０，國指期貨跌１２點報９０８４
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON