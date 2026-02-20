【夜期時段】即月期指最新報26482點，升70點，高水69點

即月期指在夜期時段開市報26435點，升23點，高水22點，最新報26482點，升70點，高水69點，合約成交620張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8959點，升9點，低水1點，最新報8970點，升20點，高水10點，合約成交719張。

《經濟通通訊社20日專訊》