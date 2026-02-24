  • 會員
期貨新聞

24/02/2026 19:02

《再戰明天》本港公布第四季GDP，滙控公布業績

　　本港公布第四季GDP，及滙控公布業績，料為周三（25日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，德國總理默茨對中國進行正式訪問（至26日）。歐洲央行管理委員會舉行線上非貨幣政策會議。周三本港時間4:40pm，澳洲央行總裁布洛克參加一次爐邊會談。5:10pm，歐洲央行理事馬沙多在2026年普華永道信貸會議上發表主旨演講。

*德國公布第四季GDP，歐元區公布CPI*

　　數據方面，周三香港公布第四季本地生產總值，年率升幅料維持於3.8%，經季節調整季率升幅料由0.7%擴大至1%。8:30am（本港時間．下同），澳洲公布1月消費者物價指數，年率升幅料由3.8%收窄至3.7%。3:00pm，德國公布第四季國內生產總值，年率升幅料由0.3%擴大至0.4%，經季節調整季率料由持平升上0.3%。4:30pm，香港公布1月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%收窄至1.2%。6:00pm，歐元區公布1月消費者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.5%，年率升幅料由2%收窄至1.7%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)等。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

下一篇新聞︰24/02/2026 19:00  《日入而息》長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，渣打去年列帳基準稅前溢利升16%

