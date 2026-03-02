恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數224567張，增319張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(27日)共為224567張，較前增319張；若計入其他月份的未平倉合約，總數249988張，增2383張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/02(五)
|224567
|319
|249988
|2383
|26/02(四)
|224248
|43706
|247605
|44173
|25/02(三)
|39066
|-46221
|242498
|-7629
|24/02(二)
|85287
|-72644
|250127
|-4250
|23/02(一)
|157931
|-61377
|254377
|-15823
|27/02(五)
|66092
|1416
|86942
|3500
|26/02(四)
|64676
|-2566
|83442
|-3883
|25/02(三)
|13918
|-11403
|101243
|-4405
|24/02(二)
|25321
|-19847
|105648
|5561
|23/02(一)
|45168
|-26552
|100087
|-6422
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
