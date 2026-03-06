【夜期時段】即月期指最新報25497點，跌94點，低水260點

即月期指在夜期時段開市報25588點，跌3點，低水169點，最新報25497點，跌94點，低水260點，合約成交1012張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8589點，跌9點，低水39點，最新報8570點，跌28點，低水58點，合約成交1007張。

《經濟通通訊社6日專訊》