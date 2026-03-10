恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151744張，增2508張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為151744張，較前增2508張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165266張，增2412張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/03(一)
|151744
|2508
|165266
|2412
|06/03(五)
|149236
|1261
|162854
|1530
|05/03(四)
|147975
|-7977
|161324
|-7664
|04/03(三)
|155952
|-12074
|168988
|-9590
|03/03(二)
|168026
|19185
|178578
|19717
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/03(一)
|44635
|2592
|50955
|2124
|06/03(五)
|42043
|1434
|48831
|1576
|05/03(四)
|40609
|-7619
|47255
|-7172
|04/03(三)
|48228
|-2252
|54427
|-2005
|03/03(二)
|50480
|1266
|56432
|1484
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
