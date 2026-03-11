  • 會員
期貨新聞

11/03/2026 09:15

期指高開119點報26030，國指期貨升43點報8754

　　期指高開119點報26030，國指期貨高開43點報8754，科指期貨高開53點報5110。
《經濟通通訊社11日專訊》

