期指高開119點報26030，國指期貨升43點報8754

期指高開119點報26030，國指期貨高開43點報8754，科指期貨高開53點報5110。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/03/2026 09:15
