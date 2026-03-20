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期貨新聞

20/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數260401張增逾二萬二張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為260401張，較前增22492張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314420張，增26808張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/03(四)2604012249231442026808
18/03(三)2379091152628761213160
17/03(二)226383-15800274452-14474
16/03(一)24218336372889265934
13/03(五)23854617582829923840

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/03(四)76498-15051175461872
18/03(三)7800351881156746487
17/03(二)728155331091871068
16/03(一)72282-10325108119-9071
13/03(五)8260748371171906233

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

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