恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數260401張增逾二萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為260401張，較前增22492張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314420張，增26808張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/03(四)
|260401
|22492
|314420
|26808
|18/03(三)
|237909
|11526
|287612
|13160
|17/03(二)
|226383
|-15800
|274452
|-14474
|16/03(一)
|242183
|3637
|288926
|5934
|13/03(五)
|238546
|1758
|282992
|3840
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/03(四)
|76498
|-1505
|117546
|1872
|18/03(三)
|78003
|5188
|115674
|6487
|17/03(二)
|72815
|533
|109187
|1068
|16/03(一)
|72282
|-10325
|108119
|-9071
|13/03(五)
|82607
|4837
|117190
|6233
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
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