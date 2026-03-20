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20/03/2026 09:15

期指低開113點報25350，國指期貨升1點報8688

　　期指低開113點報25350，國指期貨高開1點報8688，科指期貨低開54點報4938。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

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19/03/2026 16:31  即月期指最後交易價２５４６３跌５１２點，低水３８點

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