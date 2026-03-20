即月期指最後交易價25250跌213點，低水27點

即月期指最後交易價25250，跌213點，低水27點，暫成交102953張。即月國指期貨最後交易價8576，跌111點，高水2點，暫成交120819張。另外，即月科指期貨最後交易價4866，跌126點，低水6點，暫成交171945張。

《經濟通通訊社20日專訊》