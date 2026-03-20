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期貨新聞

20/03/2026 16:31

即月期指最後交易價25250跌213點，低水27點

　　即月期指最後交易價25250，跌213點，低水27點，暫成交102953張。即月國指期貨最後交易價8576，跌111點，高水2點，暫成交120819張。另外，即月科指期貨最後交易價4866，跌126點，低水6點，暫成交171945張。
《經濟通通訊社20日專訊》

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20/03/2026 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒０，升９點

20/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２４５６０４張，增逾萬九張

20/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６０４０１張增逾二萬二張

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