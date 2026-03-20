即月期指最後交易價25250跌213點，低水27點

即月期指最後交易價25250，跌213點，低水27點，暫成交102953張。即月國指期貨最後交易價8576，跌111點，高水2點，暫成交120819張。另外，即月科指期貨最後交易價4866，跌126點，低水6點，暫成交171945張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
20/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25250，跌213點，低水27點，暫成交102953張。即月國指期貨最後交易價8576，跌111點，高水2點，暫成交120819張。另外，即月科指期貨最後交易價4866，跌126點，低水6點，暫成交171945張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
上一篇新聞︰20/03/2026 16:45 《外圍焦點》歐元區公布貿易收支
下一篇新聞︰20/03/2026 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５５﹒５跌４﹒５點
20/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５２５０跌２１３點，成交１０３１２９張
20/03/2026 09:15 期指低開１１３點報２５３５０，國指期貨升１點報８６８８
20/03/2026 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒０，升９點
20/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２４５６０４張，增逾萬九張
20/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６０４０１張增逾二萬二張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N