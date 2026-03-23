《再戰明天》美國公布PMI，小米萬洲藥明生物海底撈公布業績

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美國公布PMI，及小米萬洲藥明生物海底撈公布業績，料為周二（24日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，博鰲亞洲論壇2026年年會舉行（至27日），韓國總理金民錫出席並發表主旨演講。周二本港時間7:50am，日本央行公布1月22日至23日貨幣政策會議記錄。9:00am，新西蘭央行總裁布雷曼在一個論壇發表主旨演講。4:40pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參加一個固定收益論壇並發表主旨演講。晚上8:00pm，歐洲央行管委斯萊彭發表講話。9:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場關於數字歐元的聽證會上發言。



*日本公布CPI，德國、英國及歐元區公布PMI*



數據方面，周二6:00am（本港時間．下同），澳洲公布3月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布2月消費者物價指數，年率升幅料維持於1.5%。4:30pm，德國公布3月製造業採購經理人指數；3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數。5:00pm，歐元區公布3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數。5:30pm，英國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.7降至50；3月綜合採購經理人指數料由53.7降至52.9；3月服務業採購經理人指數料由53.9降至53。9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.6降至51.3；3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數料由51.7升至52。



在本港，明日公布業績的公司有:商湯-W(00020)、昆侖能源(00135)、萬洲國際(00288)、中國電信(00728)、同程旅行(00780)、小米集團-W(01810)、藥明生物(02269)、華潤醫藥(03320)、海底撈(06862)、農夫山泉(09633)等。

《經濟通通訊社23日專訊》