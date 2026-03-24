即月期指最後交易價24961升614點，低水103點

即月期指最後交易價24961，升614點，低水103點，暫成交133105張。即月國指期貨最後交易價8462，升170點，低水38點，暫成交144260張。另外，即月科指期貨最後交易價4810，升108點，低水21點，暫成交240755張。

《經濟通通訊社24日專訊》