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期貨新聞

25/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數214720張減逾三萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為214720張，較前減35316張；若計入其他月份的未平倉合約，總數301039張，減15007張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/03(二)214720-35316301039-15007
23/03(一)2500362791431604634506
20/03(五)222122-23482281540-21202
19/03(四)2456041905430274222982
18/03(三)2265501013727976011121

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/03(二)125602240818690613145
23/03(一)12319445671737616994
20/03(五)118627-13506166767-11457
19/03(四)132133-6706178224-3088
18/03(三)13883979181312701

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

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