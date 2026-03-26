恒指期貨現貨月份未平倉合約總數112331張，減22413張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為112331張，較前減22413張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165462張，增4002張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/03(三)
|112331
|-22413
|165462
|4002
|24/03(二)
|134744
|-58403
|161460
|-55123
|23/03(一)
|193147
|46192
|216583
|52619
|20/03(五)
|146955
|-6800
|163964
|-6303
|19/03(四)
|153755
|21992
|170267
|22625
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/03(三)
|26868
|-13003
|49393
|-4059
|24/03(二)
|39871
|-8840
|53452
|-7087
|23/03(一)
|48711
|3616
|60539
|7400
|20/03(五)
|45095
|-4832
|53139
|-4051
|19/03(四)
|49927
|9847
|57190
|10249
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
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