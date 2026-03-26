恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192450張減逾二萬二張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為192450張，較前減22270張；若計入其他月份的未平倉合約，總數323207張，增22168張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/03(三)
|192450
|-22270
|323207
|22168
|24/03(二)
|214720
|-35316
|301039
|-15007
|23/03(一)
|250036
|27914
|316046
|34506
|20/03(五)
|222122
|-23482
|281540
|-21202
|19/03(四)
|245604
|19054
|302742
|22982
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/03(三)
|110093
|-15509
|197380
|10474
|24/03(二)
|125602
|2408
|186906
|13145
|23/03(一)
|123194
|4567
|173761
|6994
|20/03(五)
|118627
|-13506
|166767
|-11457
|19/03(四)
|132133
|-6706
|178224
|-3088
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》