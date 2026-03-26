  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

26/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192450張減逾二萬二張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為192450張，較前減22270張；若計入其他月份的未平倉合約，總數323207張，增22168張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/03(三)192450-2227032320722168
24/03(二)214720-35316301039-15007
23/03(一)2500362791431604634506
20/03(五)222122-23482281540-21202
19/03(四)2456041905430274222982

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/03(三)110093-1550919738010474
24/03(二)125602240818690613145
23/03(一)12319445671737616994
20/03(五)118627-13506166767-11457
19/03(四)132133-6706178224-3088

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

上一篇新聞︰26/03/2026 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３２﹒２５跌８﹒…

下一篇新聞︰26/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３２９３張減逾四萬一張

其他
More

26/03/2026 16:31  即月期指最後交易價２４７９０跌５８０點，低水６６點

26/03/2026 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１８﹒２５跌２２…

26/03/2026 09:15  期指低開１３８點報２５２３２，國指期貨跌６４點報８５３７

26/03/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１２３３１張，減２２４１３張

25/03/2026 19:00  《再戰明天》美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數，美團中芯平保中海油中移動公布業績

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭或釀全球衰退，港怎逆境覓機？

27/03/2026 11:13

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區