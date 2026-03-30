恒指期貨現貨月份未平倉合約總數43223張，減35476張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(27日)共為43223張，較前減35476張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161675張，減7921張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/03(五)
|43223
|-35476
|161675
|-7921
|26/03(四)
|78699
|-33632
|169596
|4134
|25/03(三)
|112331
|-22413
|165462
|4002
|24/03(二)
|134744
|-58403
|161460
|-55123
|23/03(一)
|193147
|46192
|216583
|52619
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/03(五)
|8248
|-15388
|52486
|-2774
|26/03(四)
|23636
|-3232
|55260
|5867
|25/03(三)
|26868
|-13003
|49393
|-4059
|24/03(二)
|39871
|-8840
|53452
|-7087
|23/03(一)
|48711
|3616
|60539
|7400
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
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