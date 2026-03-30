恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數55477張減79477張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(27日)共為55477張，較前減79477張；若計入其他月份的未平倉合約，總數301372張，減26596張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/03(五)
|55477
|-79477
|301372
|-26596
|26/03(四)
|134954
|-57496
|327968
|4761
|25/03(三)
|192450
|-22270
|323207
|22168
|24/03(二)
|214720
|-35316
|301039
|-15007
|23/03(一)
|250036
|27914
|316046
|34506
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/03(五)
|25914
|-48496
|173162
|-23425
|26/03(四)
|74410
|-35683
|196587
|-793
|25/03(三)
|110093
|-15509
|197380
|10474
|24/03(二)
|125602
|2408
|186906
|13145
|23/03(一)
|123194
|4567
|173761
|6994
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
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