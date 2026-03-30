4月期指最後交易價24744跌86點，低水7點

是日期指結算，即月期指估計結算價為24668，即月國指期貨估計結算價為8371，而即月科指期貨估計結算價為4680。
4月期指最後交易價24744，跌86點，低水7點，暫成交107003張。4月國指期貨最後交易價8389，跌22點，低水10點，暫成交158469張。另外，4月科指期貨最後交易價4691，跌65點，高水1點，暫成交201986張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/03/2026 16:31
是日期指結算，即月期指估計結算價為24668，即月國指期貨估計結算價為8371，而即月科指期貨估計結算價為4680。
4月期指最後交易價24744，跌86點，低水7點，暫成交107003張。4月國指期貨最後交易價8389，跌22點，低水10點，暫成交158469張。另外，4月科指期貨最後交易價4691，跌65點，高水1點，暫成交201986張。
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