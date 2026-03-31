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31/03/2026 09:15

期指低開44點報24700，國指期貨跌13點報8376

　　期指低開44點報24700，國指期貨低開13點報8376，科指期貨低開22點報4669。
《經濟通通訊社31日專訊》

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