期指低開44點報24700，國指期貨跌13點報8376

期指低開44點報24700，國指期貨低開13點報8376，科指期貨低開22點報4669。
《經濟通通訊社31日專訊》
【你點睇？】日本自衛隊員持刀闖中國大使館，你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？► 立即投票
31/03/2026 09:15
期指低開44點報24700，國指期貨低開13點報8376，科指期貨低開22點報4669。
《經濟通通訊社31日專訊》
【你點睇？】日本自衛隊員持刀闖中國大使館，你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？► 立即投票
上一篇新聞︰31/03/2026 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４３１﹒５升４３﹒…
下一篇新聞︰31/03/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４１７﹒０升２８﹒…
31/03/2026 17:30 《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布芝加哥ＰＭＩ
31/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４７５５點，無升跌，低水３３點
31/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２４７５５升１１點，低水３３點
31/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０６００張增９１２１張
31/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４６１７張增４８９０張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N