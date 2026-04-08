恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數203288張，減逾萬二張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周四(2日)共為203288張，較前減12218張；若計入其他月份的未平倉合約，總數248049張，減12041張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/04(四)
|203288
|-12218
|248049
|-12041
|01/04(三)
|215506
|-13159
|260090
|-13086
|31/03(二)
|228665
|18065
|273176
|18376
|30/03(一)
|210600
|9121
|254800
|8905
|27/03(五)
|55477
|-79477
|301372
|-26596
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/04(四)
|129863
|1095
|164019
|1122
|01/04(三)
|128768
|3849
|162897
|4059
|31/03(二)
|124919
|-2231
|158838
|-2431
|30/03(一)
|127150
|14264
|161269
|14021
|27/03(五)
|25914
|-48496
|173162
|-23425
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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