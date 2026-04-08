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期貨新聞

08/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數203288張，減逾萬二張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周四(2日)共為203288張，較前減12218張；若計入其他月份的未平倉合約，總數248049張，減12041張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/04(四)203288-12218248049-12041
01/04(三)215506-13159260090-13086
31/03(二)2286651806527317618376
30/03(一)21060091212548008905
27/03(五)55477-79477301372-26596

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/04(四)12986310951640191122
01/04(三)12876838491628974059
31/03(二)124919-2231158838-2431
30/03(一)1271501426416126914021
27/03(五)25914-48496173162-23425

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》

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