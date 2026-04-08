期指高開761點報25849，國指期貨升229點報8666

期指高開761點報25849，國指期貨高開229點報8666，科指期貨高開175點報4834。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
08/04/2026 09:15
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08/04/2026 16:55 《外圍焦點》歐元區公布ＰＰＩ，三藩市聯儲總裁發表演講
08/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２５９４８升８６０點，成交１２１３７９張
08/04/2026 16:31 即月期指最後交易價２５９４８升８６０點，高水５５點
08/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３２８８張，減逾萬二張
08/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１４１７張，減逾萬四張
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