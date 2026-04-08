即月期指最後交易價25948升860點，成交121379張

即月期指最後交易價25948，升860點，高水55點，成交121379張。即月國指期貨最後交易價8698，升261點，高水21點，成交144779張。另外，即月科指期貨最後交易價4942，升283點，高水19點，成交230261張。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
08/04/2026 16:46
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