期指低開167點報25781，國指期貨跌29點報8669

期指低開167點報25781，國指期貨低開29點報8669，科指期貨低開46點報4896。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
09/04/2026 09:15
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09/04/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５７３２點，升１３點，低水２０點
09/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２５７１９跌２２９點，成交７１９４２張
09/04/2026 16:31 即月期指最後交易價２５７１９跌２２９點，低水３３點
09/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３０３７３張增逾二萬七張
09/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１５５６７張增逾三萬四張
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