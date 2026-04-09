《日入而息》中國傳考慮對航企推扶持措施，傳港府向運輸業推出短期補貼和費用減免措施

彭博：中國考慮向航企推出扶持措施，應對高油價衝擊

傳港府將向運輸業推出短期補貼和費用減免措施；據報港府擬設跨部門小組動態應對油價波動

群核科技(00068)指海外收入佔比呈升勢，毛利料進一步提升

中遠海控(01919)暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行，相關航線營收佔比較小

中信証券(06030)首季純利升54.6%至102.2億人幣

港島區電壓驟降消防處接多宗困升降機報告，港燈與中電(00002)聯網線路故障，電壓其後立刻回復正常；港燈(02638)早上電力設備異常導致電壓驟降，供電沒有中斷

證監會譴責印象投資並處以罰款200萬元，禁止前董事兼負責人劉杉重投業界八個月

港交所(00388)3月平均每日成交金額按年上升8%

新世界柏傲莊III更新價單推50伙，入場價由745.8萬起

騰訊雲AI算力等相關產品服務價格5月9日起上調5%；Prosus首季減持騰訊(00700)1300萬股套現近73億，暫停沽售美團

阿里雲百煉上線「記憶庫」功能，限時免費；淘寶閃購商家端AI Agent全量上線語音搜索功能

《互聯網平台價格行為規則》明起實施，三部門督促企業停止惡性價格競爭

中國外交部冀各方以臨時停火安排為契機，化解爭端平息戰火；傳中芯國際向伊朗軍方提供芯片製造設備，中國國防部表示中方從不拱火澆油；彭博指中國考慮向航企推出扶持措施，應對高油價衝擊；兩艘中國油輪據報正駛近霍爾木茲海峽，或為停火後首批通行船舶

向伊朗供武國家將被美徵50%關稅？中國外交部表示關稅戰沒有贏家