《日入而息》中國傳考慮對航企推扶持措施，傳港府向運輸業推出短期補貼和費用減免措施

|彭博：中國考慮向航企推出扶持措施，應對高油價衝擊
|傳港府將向運輸業推出短期補貼和費用減免措施；據報港府擬設跨部門小組動態應對油價波動
|群核科技(00068)指海外收入佔比呈升勢，毛利料進一步提升
|中遠海控(01919)暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行，相關航線營收佔比較小
|中信証券(06030)首季純利升54.6%至102.2億人幣
|港島區電壓驟降消防處接多宗困升降機報告，港燈與中電(00002)聯網線路故障，電壓其後立刻回復正常；港燈(02638)早上電力設備異常導致電壓驟降，供電沒有中斷
|證監會譴責印象投資並處以罰款200萬元，禁止前董事兼負責人劉杉重投業界八個月
|港交所(00388)3月平均每日成交金額按年上升8%
|新世界柏傲莊III更新價單推50伙，入場價由745.8萬起
|騰訊雲AI算力等相關產品服務價格5月9日起上調5%；Prosus首季減持騰訊(00700)1300萬股套現近73億，暫停沽售美團
|阿里雲百煉上線「記憶庫」功能，限時免費；淘寶閃購商家端AI Agent全量上線語音搜索功能
|《互聯網平台價格行為規則》明起實施，三部門督促企業停止惡性價格競爭
|中國外交部冀各方以臨時停火安排為契機，化解爭端平息戰火；傳中芯國際向伊朗軍方提供芯片製造設備，中國國防部表示中方從不拱火澆油；彭博指中國考慮向航企推出扶持措施，應對高油價衝擊；兩艘中國油輪據報正駛近霍爾木茲海峽，或為停火後首批通行船舶
|向伊朗供武國家將被美徵50%關稅？中國外交部表示關稅戰沒有贏家
|中國商務部回應稀土出口管制表示中美將通過經貿磋商機制保持溝通
|恒指全日跌140點收報25752百二億北水回流，科指回吐2%
|滬綜指收跌0.72%，兩市成交縮量逾一成
|歐元最新報1.1674/76，日圓最新報158.98/99
|迅銷(06288)午後停牌，停牌前報32.8元升近3%
|OSL(00863)旗下香港交易平台推VIP精英遷徙計劃，用戶將資產遷移可享禮遇
|肯德基中國夥比亞迪(01211)簽戰略合作，涉閃充樁及智能點餐業務
|國泰(00293)本月分兩輪調整貨運燃油附加費，加幅最高達46%；透過策略性投資及合作支持建構穩健可持續航空燃油價值鏈；國泰貨運推出「訂艙管理」功能，提升顧客訂艙體驗
|中銀香港(02388)推出「中國內地購房匯款」服務，匯款範圍覆蓋內地所有城市
|恒生推出市場首創「存摺寶」，現時該行超過100萬客戶使用存摺
|宏利夥香港心聆於旺角增設實體心理健康諮詢站
|廣汽集團(02238)首家墨西哥組裝廠今年下半年投產
|中遠海控(01919)暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行，相關航線營收佔比較小
|港島區電壓驟降消防處接多宗困升降機報告，港燈與中電(00002)聯網線路故障，電壓其後立刻回復正常；港燈(02638)早上電力設備異常導致電壓驟降，供電沒有中斷
|阿里巴巴(09988)攜手中國電信(00728)，韶關打造「完全國產」AI數據中心並搭載萬顆自研「真武」芯片；阿里雲百煉上線「記憶庫」功能，限時免費；淘寶閃購商家端AI Agent全量上線語音搜索功能
|騰訊雲AI算力等相關產品服務價格5月9日起上調5%；Prosus首季減持騰訊(00700)1300萬股套現近73億，暫停沽售美團
|中國海外宏洋集團(00081)3月實現合約銷售額按年升31.8%
|中國海外發展(00688)3月合約物業銷售金額按年上升34.8%
|復旦張江(01349)注射用FZ-P001鈉用於卵巢癌術中惡性病變可視化I期臨床試驗完成首例受試者入組
|弘陽地產(01996)3月合約銷售金額跌59%，首三月跌74%
|中糧家佳康(01610)3月生鮮豬肉銷量按年升4%，商品大豬每公斤銷售均價跌33.5%
|百奧家庭互動(02100)主席戴堅於昨日從市場購入合計31萬股公司普通股
|承達集團(01568)公司公眾持股量約為24.26%，仍低於上市規則最低公眾持股量要求
|迅銷(06288)將向聯交所申請自明日上午九時正起恢復買賣香港預託證券
|軒竹生物(02575)與BOSTON ONCOLOGY就吡洛西利、地羅阿克達成許可及供貨協議
|群核科技(00068)海外收入佔比呈升勢，毛利料進一步提升
|信利國際(00732)3月營業淨額按年減少約25.6%至10.83億元
|達豐設備(02153)第九次發行數字證券商業票據
|港交所(00388)3月平均每日成交金額按年上升8%
|中信証券(06030)首季純利升54.6%至102.2億人幣
|中國平安(02318)啟動2026「服務年」，升級人工智能快捷服務與全球急難救援服務
|中生製藥(01177)附屬創新藥納地美定獲准在大灣區上市
|信保環球控股(00723)預期來自上市證券投資收入按年升77%至6160萬元
|越南國家主席蘇林應習近平邀請下周二起國事訪問中國4天
|中俄舉行聯合國和安理會事務磋商，就國際地區熱點問題等交換意見
|解放軍任命電信高管為預備役大校，突顯軍民融合戰略
|新華基金回應被人行約談，已自查反思，全面梳理數據報送全流程
|廣電總局表示全國電視頻道已全面清除虛假宣傳醫藥廣告
|二十屆中央第七輪巡視聚焦政法系統，包括中央政法委、最高法、公安部等
|中國自貿試驗區擴圍至23個，新增內蒙古
|五部門加力支持中小企引進人才，支持以股權激勵等提升薪酬競爭力
|《互聯網平台價格行為規則》明起實施，三部門督促企業停止惡性價格競爭
|125名涉電詐人員從斯里蘭卡遣返回國，湖北警方接手偵辦
|彭博指中國3月PPI料在戰爭推動下擺脫通縮，CPI上漲或放緩
|全國首單商業航天科創債券完成發行，規模4億元
|人行逆回購操作連續第三天降至5億利率平，持平到期量；熊貓債年內發行超千億元，較去年同期翻倍
|安徽省政協原副主席姚玉舟涉嚴重違紀違法受查
|中國將加快太空算力產業生態培育，推動星間激光通信等技術研發
|即夢上線協作型AI敘事創作工具「小章魚」，暫Web端開放內測申請
|華為雲擬6月發布AI全系產品，涵蓋AI雲基礎設施、自研「龍蝦」等
|字節跳動推出全雙工語音大模型Seeduplex，已於豆包上線
|宇樹機器人R1現身阿里西溪園區，據報有望合作「樹賣通」項目
|智元機器人發布GO-2具身基座大模型
|上海交大發布未來產業母基金二期，總規模20億元
|南非1型口蹄疫首次傳入中國，新疆甘肅等地爆疫情，兩企業緊急生產疫苗
|台股收升0.29%，報34861.16點
|台媒指習近平明日上午接見鄭麗文
|中國外交部冀各方以臨時停火安排為契機，化解爭端平息戰火；傳中芯國際向伊朗軍方提供芯片製造設備，中國國防部表示中方從不拱火澆油；彭博指中國考慮向航企推出扶持措施，應對高油價衝擊；兩艘中國油輪據報正駛近霍爾木茲海峽，或為停火後首批通行船舶
|向伊朗供武國家將被美徵50%關稅？中國外交部表示關稅戰沒有贏家
|中國商務部回應稀土出口管制表示中美將通過經貿磋商機制保持溝通
|美FCC將就全面禁止中國實驗室測試美國電子產品表決；美擬全面禁止中國實驗室測試美國電子產品，京堅決反對
|伊朗指定霍爾木茲海峽安全航線，尚未確定收費標準；以色列向黎巴嫩發動大規模空襲，霍爾木茲海峽再次關閉；美國副總統萬斯將率團開啟美伊和談，德黑蘭指責停火協議遭破壞
|特朗普稱考慮與伊朗合資經營霍爾木茲海峽，不允許進行鈾濃縮活動
|銀行合規審查令售油資金到帳緩慢，美國考慮解除委內瑞拉央行制裁
|希臘明年起禁15歲以下兒童用社交平台
|霍爾木茲海峽仍處於封鎖狀態，油價再次爬升
|白宮經濟顧問哈塞特稱周五公布的CPI數據將反映能源價格飆升；摩根資管指美伊停火協議脆弱，仍料年底前美聯儲減息一次
|新興市場資產飆升至多年高點，受美伊停火影響
|韓國將擴大舊電腦再利用範圍，應對晶片價格上漲
|馬斯克對xAI工程團隊進行大規模重組
|迪士尼計劃裁員至多1000人，主要集中在行銷部門
|施羅德投資指黃金短期不是理想地緣政治對沖工具，惟黃金牛市或持續黃金股仍極吸引
|據報港府擬設跨部門小組動態應對油價波動
|60名立法會議員考察河套香港園區，孫東稱加快制訂首份五年計劃
|國際金融協會指3月新興市場外資流出703億美元，創6年新高
|證監會黃天祐稱11月起分階段實施「無紙證券市場制度」，去年中資資管規模增長逾50%
|政府申請充公黎智英罪行相關財產，高院排期7月8日聆訊
|中原CCL低位回升12.59%，最新報152.17點
|差估署表示2月私樓落成量1068伙，按月飇升近11倍，創近4個月高
|證監會譴責印象投資並處以罰款200萬元，禁止前董事兼負責人劉杉重投業界八個月
|地政總署第一季批出三份住宅項目預售樓花同意書
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