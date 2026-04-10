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期貨新聞

10/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數222227張減8146張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222227張，較前減8146張；若計入其他月份的未平倉合約，總數266706張，減8898張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/04(四)222227-8146266706-8898
08/04(三)2303732708527560427555
02/04(四)203288-12218248049-12041
01/04(三)215506-13159260090-13086
31/03(二)2286651806527317618376

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/04(四)133537763167540165
08/04(三)13277429111673753356
02/04(四)12986310951640191122
01/04(三)12876838491628974059
31/03(二)124919-2231158838-2431

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

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