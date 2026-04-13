恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數202809張減3673張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為202809張，較前減3673張；若計入其他月份的未平倉合約，總數252896張，減2770張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/04(五)
|202809
|-3673
|252896
|-2770
|09/04(四)
|206482
|-9085
|255666
|-8868
|08/04(三)
|215567
|34150
|264534
|36944
|02/04(四)
|181417
|-14204
|227590
|-14968
|01/04(三)
|195621
|-13023
|242558
|-10456
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/04(五)
|54452
|640
|92647
|1580
|09/04(四)
|53812
|266
|91067
|485
|08/04(三)
|53546
|811
|90582
|3819
|02/04(四)
|52735
|1035
|86763
|2916
|01/04(三)
|51700
|-3593
|83847
|-3533
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
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