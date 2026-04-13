恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數211222張，減逾萬一張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為211222張，較前減11005張；若計入其他月份的未平倉合約，總數255715張，減10991張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/04(五)
|211222
|-11005
|255715
|-10991
|09/04(四)
|222227
|-8146
|266706
|-8898
|08/04(三)
|230373
|27085
|275604
|27555
|02/04(四)
|203288
|-12218
|248049
|-12041
|01/04(三)
|215506
|-13159
|260090
|-13086
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/04(五)
|130551
|-2986
|164632
|-2908
|09/04(四)
|133537
|763
|167540
|165
|08/04(三)
|132774
|2911
|167375
|3356
|02/04(四)
|129863
|1095
|164019
|1122
|01/04(三)
|128768
|3849
|162897
|4059
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
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