恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數208989張減2233張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208989張，較前減2233張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253809張，減1906張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/04(一)
|208989
|-2233
|253809
|-1906
|10/04(五)
|211222
|-11005
|255715
|-10991
|09/04(四)
|222227
|-8146
|266706
|-8898
|08/04(三)
|230373
|27085
|275604
|27555
|02/04(四)
|203288
|-12218
|248049
|-12041
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/04(一)
|126567
|-3984
|160956
|-3676
|10/04(五)
|130551
|-2986
|164632
|-2908
|09/04(四)
|133537
|763
|167540
|165
|08/04(三)
|132774
|2911
|167375
|3356
|02/04(四)
|129863
|1095
|164019
|1122
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
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