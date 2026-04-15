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15/04/2026 17:40

《外圍焦點》美聯儲發布褐皮書，美國公布進出口物價等數據

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美聯儲16日2:00am發布褐皮書
▷ 美國15日8:30pm公布3月進出口物價數據
▷ 美股14日收高，道指漲317.74點至48535.99點

　　美股三大指數昨日(14日)集體高收，美伊有望重啟和談，以及美國3月生產物價指數(PPI)升幅低於預期，帶動科技股強勢領漲。道指收市升317.74點或0.66%，報48535.99點；標指升81.14點或1.18%，報6967.38點；納指升455.35點或1.96%，報23639.08點。港股方面，恒生指數收市報25947，升75點或0.3%，成交2456億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，美聯儲理事巴爾參加有關「消費合規監督與監管」的討論。11:20pm，歐洲央行執委奇波洛內在有關構建21世紀金融體系的研討會上發表主旨講話。11:50pm，英倫銀行總裁貝利在IMF會議間隙就穩定幣發表講話。16日凌晨1:40am，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加國際金融協會(IIF)主辦的會議。2:00am，英倫銀行總裁貝利在IMF會議間隙就全球經濟失衡發表講話；同一時間，美聯儲發布褐皮書。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月工業生產，年率跌幅料由1.1%收窄至1%，經季節調整月率料由下滑1.5%改善至升0.3%。今晚8:30pm，美國公布3月出口物價，月率升幅料維持於1.5%，年率升幅料由3.5%擴大至4.8%；3月進口物價月率升幅料由1.3%擴大至2.3%，年率升幅料由1.3%擴大至4.4%；4月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。10:00pm，美國公布4月NAHB房屋市場指數，料由38降至37。明日4:00am，美國公布2月長期資本流動。

　　在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)等。
《經濟通通訊社15日專訊》

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