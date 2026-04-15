期指高開282點報26198，國指期貨升94點報8775

期指高開282點報26198，國指期貨高開94點報8775，科指期貨高開95點報4953。
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票
15/04/2026 09:15
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15/04/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５９４７點，跌３３點，現平水
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15/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１８２７７張增９２８８張
15/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１７６５３張，增逾萬四張
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