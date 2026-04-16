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期貨新聞

16/04/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數120700張，減664張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為120700張，較前減664張；若計入其他月份的未平倉合約，總數131808張，減534張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/04(三)120700-664131808-534
14/04(二)12136460781323426101
13/04(一)11528653311262417657
10/04(五)109955-7525118584-7474
09/04(四)117480-3795126058-3953

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/04(三)34081-111843218-891
14/04(二)3519914744109275
13/04(一)35052-205438341884
10/04(五)35257-251641950-2499
09/04(四)377732098444492152

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

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