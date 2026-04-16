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期貨新聞

16/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數213750張減3903張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為213750張，較前減3903張；若計入其他月份的未平倉合約，總數266310張，減5969張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/04(三)213750-3903266310-5969
14/04(二)2176531473927227915193
13/04(一)2029141052570864190
10/04(五)202809-3673252896-2770
09/04(四)206482-9085255666-8868

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/04(三)611921356100843-701
14/04(二)5983630971015443356
13/04(一)567392287981885541
10/04(五)54452640926471580
09/04(四)5381226691067485

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

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