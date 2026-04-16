期指高開169點報26150，國指期貨升63點報8786

期指高開169點報26150，國指期貨高開63點報8786，科指期貨高開55點報4980。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/04/2026 09:15
期指高開169點報26150，國指期貨高開63點報8786，科指期貨高開55點報4980。
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