即月期指最後交易價26351升370點，低水43點

即月期指最後交易價26351，升370點，低水43點，暫成交82187張。即月國指期貨最後交易價8887，升164點，低水18點，暫成交88010張。另外，即月科指期貨最後交易價5086，升161點，低水6點，暫成交181765張。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/04/2026 16:31
即月期指最後交易價26351，升370點，低水43點，暫成交82187張。即月國指期貨最後交易價8887，升164點，低水18點，暫成交88010張。另外，即月科指期貨最後交易價5086，升161點，低水6點，暫成交181765張。
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