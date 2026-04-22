恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130716張，增12017張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130716張，較前增12017張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144983張，增12536張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/04(二)
|130716
|12017
|144983
|12536
|20/04(一)
|118699
|-20744
|132447
|-18942
|17/04(五)
|139443
|7468
|151389
|7952
|16/04(四)
|131975
|11275
|143437
|11629
|15/04(三)
|120700
|-664
|131808
|-534
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/04(二)
|36509
|25
|46465
|87
|20/04(一)
|36484
|-2450
|46378
|-1982
|17/04(五)
|38934
|6268
|48360
|6357
|16/04(四)
|32666
|-1415
|42003
|-1215
|15/04(三)
|34081
|-1118
|43218
|-891
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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