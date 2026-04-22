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22/04/2026 09:19

加密巨鯨李林率20人交易團隊進軍亞洲富豪市場，團隊轉入新火集團(01611)助拓私銀業務

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李林轉移20人交易團隊至新火集團拓展私銀業務
▷ Avenir持有逾9億美元比特幣ETF為亞洲最大機構持有者
▷ 李林曾創辦火幣集團，2022年出售控股權後成立Avenir

　　據《彭博》報道，加密貨幣大亨李林（Li Lin）正將其家族辦公室Avenir Group旗下約20人的交易團隊整體轉移至新火集團(01611)Bitfire Group Holdings Ltd。（前稱Sinohope），而李林持有持有新火集團30%股權，為最大股東。此舉旨在協助新火集團拓展更多私人銀行客戶。

　　新火集團行政總裁翁曉奇（Livio Weng）接受訪問時表示，公司從李林的Avenir Group收購了該團隊及其交易系統。該團隊專精於一種名為AlphaBTC的策略，透過期權合約尋求超越單純持有比特幣的標準表現。翁曉奇指，這將有助Bitfire吸引更多考慮增加加密貨幣配置的機構及高淨值投資者。

　　Avenir證實了是次轉移。Avenir戰略投資與合作管理合夥人鍾姓高層（Jacob Zhong）表示，是次交易將Avenir的投資團隊與新火集團的產品及服務能力整合，加速新火集團的增長，使其能夠為客戶提供頂級的數字資產解決方案。

＊Avenir持有逾9億美元比特幣ETF 為亞洲最大機構持有者＊

　　李林是中國加密貨幣企業家，早期財富來自火幣集團（Huobi Group）。截至去年12月31日，其家族辦公室Avenir持有超過9億美元的比特幣ETF，自稱是亞洲最大的該證券機構持有者。是次交易讓Avenir可專注於管理自有資金，而Bitfire則主導外部資產管理。

　　翁曉奇透露，隨著新團隊加入，新火集團已收到來自家族辦公室及上市公司約5億美元的初始投資意向。新火集團去年8月啟動私人銀行業務，至今已吸納約300名新客戶，主要為家族辦公室、上市公司及高淨值人士。公司計劃今年稍後擴展以太坊及穩定幣的交易策略，並預期未來兩年內私人銀行業務的資產管理規模將突破10億美元。

＊李林2022年出售火幣控股權　翌年創立Avenir＊

　　李林原為甲骨文公司工程師，2013年共同創辦火幣，該公司曾是全球最活躍的比特幣交易所之一。2022年，李易出售火幣控股權，翌年創立Avenir Group。
《經濟通通訊社22日專訊》

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