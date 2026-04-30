《中國要聞》順豐、京東等九家快遞龍頭簽上海首份行業協商協議，保障10萬快遞員權益

據內媒報道，上海市總工會今日聯合市郵政管理局、市快遞行業黨委召開2026年上海市快遞行業協商懇談會，聚齊郵政、順豐(06936)(深:002352)、京東(09618)、中通(02057)、圓通(滬:600233)、申通(深:002468)、韻達(深:002120)、極兔(01519)、德邦共九家頭部快遞企業，簽下上海首份行業協商協議《2026年上海市快遞行業勞動規則協議》，協議將覆蓋全市超10萬名快遞員。



協議共十章47條，其中提出，本市快遞員月最低工資不低於本市月最低工資標準的110%，每單派費直達快遞員的比例原則上不低於應得派費的25%；企業需依法與符合建立勞動關係的快遞員簽訂勞動合同，並以輪休、調休、年休假等方式保障快遞員定期休息和年度休假權利；此外，快遞企業不得在未經核實的情況下僅以用戶投訴作為處罰依據。



協議還專章約定行業「反內捲」，明確行業協會和工會通過自律倡議，禁止低於成本攬收、倒掛補貼等不當競爭，推動行業健康發展。

《經濟通通訊社30日專訊》