《駐京專電》五一假期北京重點商圈消費金額錄112億元，同比增3%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 60個重點商圈客流量4370.1萬人次，同比增1.5%
▷ 汽車以舊換新補貼申領1055萬元，拉動新車銷售1.81億元
北京市商務局發布數據顯示，「五一」假期重點監測的127家企業實現銷售額51.8億元（人民幣．下同），其中百貨業態同比增長7.3%、餐飲業態增長4.6%。全市60個重點商圈客流量4370.1萬人次，同比增長1.5%；消費金額111.8億元，同比增長2.9%。
各大商圈主題活動輪番上演。東城區隆福寺「隆福潮集」匯聚老字號、非遺品牌，假期前4天客流達26萬人次；朝陽區朝陽大悅城「一人之下」漫畫華北首展、「吉考斯工業」主題快閃融合潮流文創與次元文化，帶動銷售額同比增長1.4%。
假期全市餐飲消費同比增長4.6%。其中，朝陽區燕莎藍港「巨C漢堡節」聯動次元穀子店、潮玩打卡點拓展消費體驗，帶動商圈客流同比增長7.3%；首鋼園潛江小龍蝦、精釀啤酒「雙節」點燃城市煙火氣，商圈客流量增長39.5%；順義區歐陸廣場「美食嘉年華」集結米芝蓮、黑珍珠等多家品質餐廳，首都機場商圈客流同比增長4%。便宜坊假期翻台率較平日提升近70%，營業額同比增長8.5%；鴻賓樓營業額同比增長6.3%；全聚德速食鴨血粉絲湯火熱出圈，假日期間銷售量千餘件。
國潮與老字號受熱捧。假期期間，吳裕泰「茉莉花茶精釀啤酒」銷售近4000瓶，「茉莉花茶軟心酥餅」銷售同比增長15.8%；北京稻香村「京城名勝」糕點和應季新品「京製小點」銷售火熱，零號店銷售額同比增長7.7%。
*假期前4天申領補貼1055萬元，拉動新車銷售1.81億元*
此外，皇家御河及各大公園遊船開航，帶動遊船類消費同比增長19.7%；京郊田園體驗持續升溫，時令鮮果採摘備受青睞，採摘體驗類消費同比增長30.3%。
國補政策有序推進，假期前4天相關補貼商品銷售6.6萬件，實現銷售額2.8億元；申領汽車以舊換新補貼資金1055萬元，直接拉動新車銷售額1.81億元；有獎發票活動獎勵升級，投放力度提升至平日8倍，假期前4天日均參與人數達40萬人，發票累計上傳354.4萬張，中獎發票191.4萬張，發放獎金約3432.2萬元。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》
【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票