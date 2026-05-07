華勤技術(03296)發行第二期科創債券籌獲12億人幣，票息1.8%

華勤技術(03296)(滬:603296)公布，有關2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期）最終規模12億元人民幣，為規劃上限。



該集團指，債券為3年期固定利率，票面利率為1.8%，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東未參與債券認購，而債券主承銷商中信證券及其關聯方參與本期債券合計認購1.7億元人民幣，佔發行額14.2%。

《經濟通通訊社7日專訊》