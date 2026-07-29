《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|3256.32
|寒武紀
|(688256)
|3073.20
|兆易創新
|(603986)
|2875.46
|中微公司
|(688012)
|2528.91
|貴州茅台
|(600519)
|2350.85
|藥明康德
|(603259)
|1890.93
|中國巨石
|(600176)
|1868.93
|瀾起科技
|(688008)
|1853.57
|中天科技
|(600522)
|1658.96
|亨通光電
|(600487)
|1434.16
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7772.37
|寧德時代
|(300750)
|4380.24
|新易盛
|(300502)
|3708.24
|東山精密
|(002384)
|2884.70
|通富微電
|(002156)
|2551.48
|北方華創
|(002371)
|2513.19
|三環集團
|(300408)
|1791.71
|立訊精密
|(002475)
|1776.02
|滬電股份
|(002463)
|1660.50
|陽光電源
|(300274)
|1604.64
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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